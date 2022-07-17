Президент Володимир Зеленський вирішив провести ротацію на посаді генпрокурора. Відповідний указ з'явився на сайті президента 17 липня.

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Звільнення Венедіктової та призначення Симоненка

Зеленський вирішив відсторонити Ірину Венедіктову на підставі закону "Про правовий режим воєнного стану". Він дає йому повноваження на звільнення посадовців. Причини усунення Венедіктової поки невідомі.

Також президент скористався правом призначити наступника Венедіктової. Ним став Олексій Симоненко, заступник Ірини Венедіктової.

Зазначимо, що голову СБУ Івана Баканова Зеленський усунув від виконання обов'язків.

Хто такий Олексій Симоненко

Симоненко навчався в юридичній академії імені Ярослава Мудрого. До 2006 року працював на різних посадах у київській прокуратурі, потім перейшов на роботу до прокуратури Київської області.

У період 2010 – 2018 років працював на офіцерських посадах в органах Служби безпеки України.

З 27 березня 2020 року перейшов на посаду заступника Генерального прокурора.