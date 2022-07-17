Україна продовжує розслідувати звірства російських окупантів, які ті вчинили проти наших мирних людей. Кожному нелюду, якому дивом вдасться вижити у війні з Україною, доведеться відповідати за скоєне.

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Ідентифікація окупанта, який міг вбити мирного мешканця

Журналістам вдалося ідентифікувати російського окупанта, який 2 лютого вбив мирного мешканця Ігоря Єрмакова. Це сталося у селі Андріївка на Київщині. Це 20-річний данііл фролкін, солдат 64-ї мотострілецької бригади.

Під час окупації села він вкрав у місцевих жителів Тетяни та Леоніда телефон і робив на нього селфі з іншими окупантами. Перед відходом з села він залишив видалив всі свої фото і залишив телефон, але світлини вдалося відновити.

фролкін робив селфі на вкрадений телефон / Слідство.Інфо

Мешканець Андріївки Василь Царик повідомив, що саме фролкін вбив пострілом в голову Ігоря Єрмакова, якого перед цим поставив на коліна.

Зазначимо, що саме 64 бригада, в складі якої був фролкін, після окупації Андріївки перемістилася в Бучу, де коїла шалені звірства проти мирних українців.

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