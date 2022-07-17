Зеленський "дорікнув" за турбіну для "Північного потоку-1"

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Глава держави 17 липня подякував канадському лідеру "за постійну потужну оборонну підтримку".

До речі Важке рішення, – Трюдо відреагував на передачу турбіни для російського газопроводу

Водночас Зеленський повідомив, що вкотре наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою.

Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та інших тиск треба посилювати, а не послаблювати,

– сказав президент України.

Канада зробила виняток із санкцій проти росії

Останні російські теракти в Україні

Окупанти в останні тижні масовано атакують Миколаїв. Вночі і вранці 15 липня російські війська вдарили по Миколаєву зі "Смерчів", влучивши у два найбільші університети міста. У ніч проти 17 липня ворог завдав удару по Миколаєву ракетами С-300. У місті пролунало щонайменше 10 вибухів.

10 липня окупанти завдали удару по Часовому Яру, що в Бахмутському районі Донеччини. Унаслідок обстрілу багатоповерхівок загинуло 48 людей, серед яких одна дитина. Президент назвав удар по Часовому Яру одним із найжорстокіших за час війни.

14 липня ворог атакував центр Вінниці, внаслідок чого загинуло 24 людини. Серед загиблих троє дітей. Ще одна людина досі вважається зниклою безвісти.

Наприкінці червня росія завдала ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці. Жертвами атаки стала 21 людина.

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