Одна людина досі вважається зниклою безвісти

Мер Кременчука Віталій Малецький роз'яснив дані щодо загиблих і зниклих безвісти внаслідок кривавого удару російських окупантів. Він розповів, що в перші години трагедії одночасно відбувалось два окремих процеси.

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Перший процес – це пошук і вилучення тіл загиблих з-під уламків ТЦ "Амстор".

Спершу їх було 18, більшість тіл були обгорілими і їх неможливо було опізнати інакше, як за експертизою ДНК,

– повідомив мер.

Щодо другого процесу, то як розповів Віталій Малецький, поліція збирала заяви від громадян про їхніх зниклих родичів. Кількість заяв про зниклих безвісти склала 21.

Завдяки проведенню ДНК-експертиз та роботі слідчих 20 тіл було ідентифіковано. На жаль, це і є ті зниклі безвісти, заяви про яких залишили родичі. Ще одна людина померла у лікарні, її було ідентифіковано першою серед усіх жертв,

– розповів кременчуцький мер.

Таким чином загальна кількість загиблих станом на 4 липня становить 21 людину. Ще одна людина досі вважається зниклою безвісти.

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