Спецслужба збирає численні докази, які доводять, що окупанти свідомо вчинили воєнний злочин – вони навмисно запустили ракети по ТРЦ.

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Що відбувалось всередині ТЦ

Оприлюднили відео з моментом удару. Всередині було багато відвідувачів та працівників. Людей охопила паніка. Також показали супутникові знімки міста до та після обстрілу.

Всі вигадки роспропаганди спростовують факти. Це доводять фото й відео.

До речі, на заводі, про який пропагандисти розказують казки, жодних складів із військовою технікою не було. Він виробляв асфальтозмішувальні установки.

Удар по ТЦ у Кременчуку: що відомо

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