Спецслужба собирает многочисленные доказательства, доказывающие, что оккупанты сознательно совершили военное преступление – они намеренно запустили ракеты по ТРЦ.

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Что происходило внутри ТЦ

Обнародовали видео с момента удара. Внутри находилось много посетителей и работников. Людей охватила паника. Также показали спутниковые снимки города до и после обстрела.

Все выдумки роспропаганды опровергают факты. Это доказывают фото и видео.

Кстати, на заводе, о котором пропагандисты рассказывают сказки, никаких складов с военной техникой не было. Он производил асфальтосмесительные установки.

Удар по ТЦ в Кременчуге: что известно

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