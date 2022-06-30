Спецслужба собирает многочисленные доказательства, доказывающие, что оккупанты сознательно совершили военное преступление – они намеренно запустили ракеты по ТРЦ.

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Что происходило внутри ТЦ

Обнародовали видео с момента удара. Внутри находилось много посетителей и работников. Людей охватила паника. Также показали спутниковые снимки города до и после обстрела.

Все выдумки роспропаганды опровергают факты. Это доказывают фото и видео.

Кстати, на заводе, о котором пропагандисты рассказывают сказки, никаких складов с военной техникой не было. Он производил асфальтосмесительные установки.

Удар по ТЦ в Кременчуге: что известно

Россияне 27 июня запустили по Кременчугу ракеты "Х-22" из бомбардировщиков "Ту-22М3". Они взлетели с аэродрома "Шайковка" в Калужской области.

К настоящему моменту в торговом центре "Амстор" находилось около 1000 человек . К счастью, большинство из них перешли в укрытие, которое спасло им жизнь.

Официально известно, что 18 человек погибли. Спасатели обнаружили 8 останков тел, которые нужно будет идентифицировать со временем. Кроме того, 21 человек считается пропавшим без вести.

Правоохранители установили имена российских летчиков, ударивших по торговому центру в Кременчуге. Им грозит пожизненное заключение.

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