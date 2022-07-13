Кількість жертв вже зросла до 48, серед них – одна дитина. Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні, повідомляє 24 канал. Кількість врятованих, на жаль, не змінилася – 9 людей.

Важливо Ми докладаємо значних зусиль, – Зеленський у зверненні розповів про розблокування моря

Це був один із найжорстокіших російських ударів за увесь час війни – стільки жертв,

– сказав президент.

Глава держави ще раз висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Удар росіян по Часовому Яру: що відомо

Окупанти завдали удару по Часовому Яру, що в Бахмутському районі Донеччини, 9 липня. Близько 21:27 місцеві почули вибухи. Згодом виявилось, що ракети прилетіли у житловий район.

Постраждали дві 5-поверхівки, одна з них – майже вщент зруйнована. Під завалами опинилися десятки людей.

Рятувальники працювали безупинно. За першу ніч розібрали 70 тонн завалів. На поверхню витягли 6 загиблих та 5 постраждалих. Щогодини кількість жертв збільшувалася.

У Зеленського одразу відреагували на удар. Вимагали визнати росію державою-спонсором тероризму. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що відбувся "черговий теракт країни-терориста".

Зеленський обіцяв, що відповідальність дотягнеться до кожного убивці, незалежно від того, скільки часу мине від скоєння злочину.

Детальніше – звернення Зеленського за 13 липня: відео