Ворог продовжує цілеспрямованого вбивати мирне українське населення. Цього разу від його ракет постраждали мешканців Часового Яру на Донеччині.

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Реакція Зеленського на обстріл Часового Яру

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців повідомив про те, що цілий день отримує оперативні новини з Часового Яру. Рятувальники продовжують активну роботу з порятунку людей з-під завалів житлових будинків, куди влучили російські ракети. Під завалами двох багатоповерхівок опинилися десятки людей.

"Шістьох вдалося врятувати. У списку загиблих 15 прізвищ, і, на жаль, це число не остаточне. Це був ракетний удар, і кожен, хто віддає наказ і виконує його, свідомо вбиває мирних людей", – сказав президент.

Він також пообіцяв, що відповідальність дотягнеться до кожного убивці, незалежно від того, скільки часу мине від скоєння злочину.

Покарання невідворотне для кожного вбивці. Нацистських вбивць знаходять навіть у 90-річному віці. Ми не хочемо чекати так довго, але покарання не уникнути. Ми знайдемо кожного, і наші правоохоронці вже зараз роблять для цього все можливе, – сказав Зеленський.

Обстріл Часового Яру: що відомо

9 липня приблизно о 21:27 дві російські ракети прилетіли у дві багатоповерхівки у Часовому Ярі. Рятувальники працюють без паузи, лише за ніч їм вдалося розібрати 70 тонн завалів.

Рятувальна операція триває, під завалами ще є багато людей.

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