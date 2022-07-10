Враг продолжает целенаправленно убивать мирное украинское население. На этот раз от его ракет пострадали жители Часового Яра Донецкой области.

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Реакция Зеленского на обстрел Часового Яра

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил о том, что целый день получает оперативные новости из Часового Яра. Спасатели продолжают активную работу по спасению людей из-под завалов жилых домов, куда попали российские ракеты. Под завалами двух многоэтажек оказались десятки человек.

"Шестерых удалось спасти. В списке погибших 15 фамилий, и, к сожалению, это число не окончательно. Это был ракетный удар, и каждый, кто отдает приказ и исполняет его, сознательно убивает мирных людей", – сказал президент.

Он также пообещал, что ответственность доберется до каждого убийцы, независимо от того, сколько времени истечет от совершения преступления.

Наказание неотвратимо для каждого убийцы. Нацистских убийц находят даже в 90-летнем возрасте. Мы не хотим ждать так долго, но наказания не избежать. Мы найдем каждого, и наши правоохранители сейчас делают для этого все возможное,

– сказал Зеленский.

Обстрел Часового Яра: что известно