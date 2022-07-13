Число жертв уже возросло до 48, среди них один ребенок. Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении, сообщает 24 канал. Количество спасенных, к сожалению, не изменилось – 9 человек.

Важно Мы прилагаем значительные усилия, – Зеленский в обращении рассказал о разблокировании моря

Это был один из самых жестоких российских ударов за все время войны – столько жертв,

– сказал президент.

Глава государства еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших.

Удар россиян по Часовому Яру: что известно

Оккупанты нанесли удар по Часовому Яру, что в Бахмутском районе Донецкой области, 9 июля. Около 21:27 местные услышали взрывы. Впоследствии оказалось, что ракеты прилетели в жилой район.

Пострадали две 5-этажки, одна из них – почти полностью разрушена. Под завалами оказались десятки людей.

Спасатели работали безостановочно. За первую ночь разобрали 70 тонн завалов. На поверхность вытащили 6 погибших и 5 пострадавших. Каждый час число жертв увеличивалось.

У Зеленского сразу отреагировали на удар. Требовали признать Россию государством-спонсором терроризма. Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что произошел "очередной теракт страны-террориста".

Зеленский обещал, что ответственность дотянется до каждого убийцы, независимо от того, сколько времени пройдет от совершения преступления.

Подробнее – обращение Зеленского за 13 июля: видео