Украина продолжает расследовать зверства российских оккупантов, которые те совершили против наших мирных людей. Каждому извергу, которому чудом удастся выжить в войне с Украиной, придется отвечать за содеянное.

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Идентификация оккупанта, который мог убить мирного жителя

Журналистам удалось идентифицировать российского оккупанта, убившего 2 февраля мирного жителя Игоря Ермакова. Это произошло в селе Андреевка Киевской области. Это 20-летний даниил фролкин, солдат 64-й мотострелковой бригады.

Во время оккупации села он украл у местных жителей Татьяны и Леонида телефон и делал на него селфи с другими оккупантами. Перед уходом из села он удалил все свои фото и оставил телефон, но фотографии удалось восстановить.

Фролкин делал селфи на украденный телефон / Следствие.Инфо

Житель Андреевки Василий Царик сообщил, что именно фролкин убил выстрелом в голову Игоря Ермакова, которого перед этим поставил на колени.

Отметим, что именно 64 бригада, в составе которой был фролкин, после оккупации Андреевки переместилась в Бучу, где совершала безумные зверства против мирных украинцев.

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