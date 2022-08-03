Про це йдеться у новому інтерв'ю очільника МЗС. До того ж Кулеба наголосив, що вже підписав подання на призначення.

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Кулеба про ротації в МЗС

Наприкінці червня – початку липня Зеленський звільнив послів України в Ірані, Грузії, Словаччині, Португалії, Лівані, Німеччині, Угорщині, Норвегії, Чехії та Індії. Утім, як пояснює Дмитро Кулеба, це було необхідно виключно для ротації кадрів. Про ніяку неефективність й мови бути не може, підкреслив він.

Подивіться на всіх звільнених послів – жоден із них не пропрацював у своїй країні менше відведених законом для роботи за кордоном чотирьох років, а деякі пропрацювали по сім з половиною,

– підкреслив міністр закордонних справ.

За його словами, українські міністри працюють ефективно. Доказом цього є, зокрема, останні 5 місяців.

Ірина Венедіктова стане послом України у Швейцарії

Кулеба розповів, що рішення призначити Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії вже прийняте. Та додав, що особисто підписав відповідне подання.

Ця ідея народилася в колі декількох людей – сиділи, обговорювали і була знайдена така опція,

– розповів він.

Міністр вважає, що Венедіктова має компетенції, які дозволять їй ефективно виконувати функції посла. А її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку.

Відсторонення Венедіктової від виконання обов'язків генпрокурорки: що відомо

Володимир Зеленський своїм указом від 17 липня відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурорки. Разом з нею від виконання обов'язків президент усунув голову СБУ Івана Баканова.

У своєму вечірньому зверненні того ж дня Зеленський пояснив, що таке рішення спричинене великою кількістю зрадників України у правоохоронних органах. За його словами, станом на 17 липня було відкрито 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників прокуратури та інших правоохоронців.

Сама Венедіктова заявила, що не може оскаржувати рішенням президента Володимира Зеленського.

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