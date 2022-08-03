Про це йдеться у новому інтерв'ю очільника МЗС. До того ж Кулеба наголосив, що вже підписав подання на призначення.
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Кулеба про ротації в МЗС
Наприкінці червня – початку липня Зеленський звільнив послів України в Ірані, Грузії, Словаччині, Португалії, Лівані, Німеччині, Угорщині, Норвегії, Чехії та Індії. Утім, як пояснює Дмитро Кулеба, це було необхідно виключно для ротації кадрів. Про ніяку неефективність й мови бути не може, підкреслив він.
Подивіться на всіх звільнених послів – жоден із них не пропрацював у своїй країні менше відведених законом для роботи за кордоном чотирьох років, а деякі пропрацювали по сім з половиною,
– підкреслив міністр закордонних справ.
За його словами, українські міністри працюють ефективно. Доказом цього є, зокрема, останні 5 місяців.
Ірина Венедіктова стане послом України у Швейцарії
Кулеба розповів, що рішення призначити Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії вже прийняте. Та додав, що особисто підписав відповідне подання.
Ця ідея народилася в колі декількох людей – сиділи, обговорювали і була знайдена така опція,
– розповів він.
Міністр вважає, що Венедіктова має компетенції, які дозволять їй ефективно виконувати функції посла. А її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку.
Відсторонення Венедіктової від виконання обов'язків генпрокурорки: що відомо
- Володимир Зеленський своїм указом від 17 липня відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурорки. Разом з нею від виконання обов'язків президент усунув голову СБУ Івана Баканова.
- У своєму вечірньому зверненні того ж дня Зеленський пояснив, що таке рішення спричинене великою кількістю зрадників України у правоохоронних органах. За його словами, станом на 17 липня було відкрито 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників прокуратури та інших правоохоронців.
- Сама Венедіктова заявила, що не може оскаржувати рішенням президента Володимира Зеленського.
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