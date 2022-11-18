Мовиться про Польщу, Чехію, Францію, Данію та ще кілька, укладені з якими угоди не передбачають розголошення будь-яких даних.
До теми Вироблятимуть разом боєприпаси та зброю: Чехія та Україна об'єднали зусилля в обороні
Україна виготовлятиме військову техніку з країнами НАТО
В Укроборонпромі розповіли, що зі щонайменше 6 країнами-членами НАТО:
- створюватимуть спільні оборонні підприємства,
- будуватимуть лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу,
- спільно виготовлятимуть броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню,
- спільно розроблятимуть нові високотехнологічні зразки озброєння.
Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях. Однією з останніх укладених угод була угода з Чехією. Державний концерн "Укроборонпром" і Міжурядова агенція оборонної співпраці при Міністерстві оборони Чеської Республіки домовились про створення спільного оборонного кластера,
– мовиться у повідомленні.
Угоду уклали згідно з досягнутими домовленостями між президентом Володимиром Зеленським та чеським прем'єр-міністром Петром Фіалою. Вона передбачає:
- виробництво військової техніки;
- збільшення обсягів виготовлення боєприпасів різних калібрів;
- розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту озброєння та техніки;
- співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.
"Для реалізації цих планів ми залучатимемо як провідні українські та чеські оборонні підприємства, так і міжнародних фінансових донорів. Загалом для прискореного розвитку наявних міжнародних оборонних проєктів та появи нових Укроборонпром та Міністерство закордонних справ України домовилися про подальшу координацію дій", – додали в Укроборонпромі.
Там зауважили, що це має допомогти залучити більше іноземних партнерів до зміцнення оборонно-промислового комплексу України, яка є форпостом оборони для усього західного світу.
Зауважте Системи ППО Hawk візьмуть на бойове чергування вже найближчим часом
Боєприпаси з Укроборонпрому зменшать залежність від західних постачань
Укроборонпром вже налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 міліметри, а також мін калібру 120 міліметрів. Вони пройшли успішні випробування та не перший місяць виготовляються за технологією НАТО.
Розосереджено, на різних потужностях, в тому числі країн-партнерів. Боєприпаси, вироблені Укроборонпромом, мають зменшити залежність української артилерії від постачань з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються,
– мовиться у повідомленні.
В компанії додали, що довіра до України та її оборонно-промислового комплексу невпинно зростає. Зокрема, цьому сприяє розпочата реформа з перетворення Укроборонпрому у сучасну високотехнологічну оборонну компанію.
"Станом на сьогодні перетворено у господарські товариства понад два десятки підприємств державної оборонки, на черзі – сам Концерн", – додали фахівці.
Реформа надасть можливість:
- підвищити ступінь прозорості діяльності державного сектору ОПК,
- залучати ще більше інвестицій,
- здійснювати трансфер технологій,
- створювати більше спільних підприємств в тому числі з країнами НАТО,
- допоможе убезпечити оборонку від корупційних ризиків.
Буде цікаво – Путін готується до великих проривів ЗСУ: дивіться відео