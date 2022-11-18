Українські захисники будуть ще ефективніше збивати російські ракети. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Вже працюють на фронті NASAMS та Iris-T. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яка зараз уже готується для того, щоб стати в бойові порядки Повітряних сил. Таким чином посилюватимемо чинну систему ППО,

– наголосив Ігнат.

Що відомо про ППО Hawk

Цю систему протиповітряної оборони Збройним Силам України передала Іспанія. Загалом іспанський уряд вирішив надати нам 4 такі системи. Цей засіб ППО – ЗРК минулого покоління, однак у 2020 році він пройшов модернізацію НАТО. Тому, хоч, на перший погляд, цей комплекс і виглядає старомодно, насправді ж він ефективно виконує свої завдання.

Швеція надасть Україні рекордну допомогу

У протистоянні російській агресії Україні допомагає весь світ. Наприклад, 17 листопада уряд Швеції схвалив рекордну допомогу для нашої держави. Вартість техніки та спорядження становить 300 мільйонів доларів.

Відомо, що ЗСУ отримають від Швеції системи ППО та боєприпаси до них, броньовану техніку, прицільні пристрої, намети для військових, маскувальні сітки тощо.

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