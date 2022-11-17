У четвер, 17 листопада, парламент Швеції схвалив пропозицію фінансового комітету і надав уряду повноваження передати Україні військову допомогу на 3 мільярди шведських крон.

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Швеція надасть Україні те, про що просив Київ

Україна отримає від Швеції системи протиповітряної оборони, включаючи боєприпаси. Також пакет допомоги включає броньовану техніку, прицільні пристрої, індивідуальне спорядження, в тому числі зимові комплекти, намети та маскувальні сітки.

Це вже дев'ятий пакет допомоги Швеції для України й він стане найбільшим. Про це раніше заявляв прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Він інформував, що Швеція надасть Україні те, про що просив Київ.

Це більший пакет військової підтримки, ніж усі вісім попередніх партій, разом узятих. Це найбільша робота, яку ми зробили, і ми точно дотримуємося українського списку пріоритетів у тому, що, на їхню думку, їм потрібно прямо зараз,

– заявив прем'єр.

Глава шведського Міноборони Пол Йонсон заявив, що новий пакет військової допомоги включає необхідну для захисту України техніку. Він впевнений, що це допоможе Україні вистояти перед натиском російських ракет в останні тижні.

Україна отримає рекордну допомогу від Фінляндії

Фінляндія теж надасть Україні додаткове обладнання та оснащення оборонного характеру на 55,6 мільйона євро. Відповідне рішення ухвалив президент на пропозицію уряду 17 листопада.

Повідомляється, що це 10 пакет військової допомоги Україні. При наданні додаткової допомоги враховувалися як потреби України, так і стан ресурсів Оборонних сил Фінляндії.

Про військову допомогу Україні оголосила Німеччина. ЗСУ отримають датчики захисту від дронів і глушників, а також боєприпаси.

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