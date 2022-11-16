Поки Росія завдає масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні, у світі шукають способи допомагати нам. Так, у Швеції ухвалили рішення про надання військової допомоги.

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Це найбільша допомога від Швеції за всю історію

Про надання допомоги повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Він зазначив, що наша держава отримає військової допомоги на 3 мільярди крон або 287 мільйонів доларів. За його словами, це найбільший на сьогодні пакет оборонних матеріалів. До нього, зауважимо, входитиме і система ППО.

Додамо, що раніше Швеція, яка разом із Фінляндією подала заявку на вступ до НАТО, обмежувалася простішим обладнанням. Наприклад, шоломами та бронежилетами, реактивними гранатометами та ракетами.

Це найбільший пакет військової підтримки, ніж усі вісім попередніх пакетів разом узятих. Це найбільше, що ми зробили, і ми точно дотримуємося українського списку пріоритетів того, що вони самі думають, що їм зараз потрібно,

– підкреслив Крістерссон.

Міністр оборони Пол Йонсон зазначив, що новий пакет міститиме систему протиповітряної оборони. Також до нього входитимуть боєприпаси із запасів збройних сил. Те, чого зараз гостро потребує Україна для свого захисту від російської агресії.

Нагадаємо, що попередній соціал-демократичний уряд Швеції, який програв правій коаліції Крістерссона на виборах у вересні, домовився про кілька траншів допомоги Україні. Мовиться про як військове, так і гуманітарне забезпечення. Загальна сума – понад 1 мільярд крон.

Зауважимо, що перше місце у списку побажань від України посідала артилерійська система Archer. Але вона до нового пакета допомоги не увійшла. Водночас Йонсон не виключає, що її нададуть нашій державі у майбутньому. Крім того, міністр підкреслив, що на цьому підтримка України не зупиняється.

Сам же Крістерссон додав, що уряд Швеції уважно стежить за розвитком подій, пов'язаних з падінням ракети у Польщі. За його словами, необхідна додаткова інформація. Вона дозволить скласти чіткішу картину того, що сталося 15 листопада під час масованого ракетного обстрілу України.

Наостанок додамо, що Україну продовжує підтримувати Німеччина. Міністерка оборони Крістіне Ламбрехт 15 листопада зазначила, що Берлін вкотре передав пакет потужної військової допомоги для ЗСУ.

Але і це ще не все. Крім того, 5 тисяч українських солдатів пройдуть навчання у Німеччині до червня 2023 року;

А ще країна працює над створенням центру технічного обслуговування у Словаччині, який негайно ж розпочинає свою роботу.

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