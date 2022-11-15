Не даремно Росія називає свою армію "другою у світі", бо до такого додуматись можуть лише справжні військові "генії" та "стратеги". Окупанти взяли старий, розбитий автомобіль та думали, що українська армія помилково атакує його. Інцидент стався під Херсоном.

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План росіян з тріском провалився

Варто зазначити, що навколо старого автомобіля путінські солдати розмістили радарні відбивачі – аж 6 штук. Можна було б навіть подумати, що окупанти справді могли б втілити у життя свій "підступний план". Однак якщо згадати наші Збройні Сили та стратегічне мислення українських командирів під час контратак і на Харківщині, і на Херсонщині, то зрозуміло, що на такі дитячі паски росіян ніхто б ніколи не повівся

Приманка спрацювала так, що ракета HARM влучила у справжній радар росіян, що був зовсім поруч. Світлини старого авто-приманки та наслідків прильоту по справжній техніці дивіться нижче.



Росіяни зробили приманку для ЗСУ / Скриншот з відео Maverick



ЗСУ вдарили по справжньому пункту дислокації окупантів / Скриншот з відео Maverick

Втрати ворога: свіжа інформація

Станом на 15 листопада українській армії вдалось відправити на концерт до Кобзона 82 080 загарбників. Лише за минулу добу українська армія ліквідувала 710 окупантів та декілька десятків одиниць ворожої техніки. Зокрема:

танків – 2861 (+13) штук,

бойових броньованих машин – 5773 (+25) одиниці,

артилерійських систем – 1850 (+11) одиниць,

РСЗВ – 393 одиниці,

засоби ППО – 208 (+2) одиниць,

літаків – 278 одиниць,

гелікоптерів – 261 одиницю,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2) одиниць,

крилаті ракети – 399 одиниць,

кораблі та катери – 16 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 (+35) одиницю,

спеціальна техніка – 160 одиниць.

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