Не зря Россия называет свою армию "второй в мире", потому что до такого додуматься могут только настоящие военные "гении" и "стратеги". Оккупанты взяли старый, разбитый автомобиль и думали, что украинская армия ошибочно атакует его. Инцидент произошел под Херсоном.

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План россиян с треском провалился

Стоит отметить, что вокруг старого автомобиля путинские солдаты разместили радарные отражатели – 6 штук. Можно было бы даже подумать, что оккупанты действительно могли бы воплотить в жизнь свой "коварный план". Однако если вспомнить наши Вооруженные Силы и стратегическое мышление украинских командиров во время контратак и на Харьковщине, и на Херсонщине, то понятно, что на такие детские ловушки россиян никто бы никогда не повелся.

Приманка сработала так, что ракета HARM попала в настоящий радар россиян, который был совсем рядом. Фотографии старого автомобиля-приманки и последствий прилета по настоящей технике смотрите ниже.



Россияне сделали приманку для ВСУ / Скриншот из видео Maverick



ВСУ ударили по настоящему пункту дислокации оккупантов/ Скриншот с видео Maverick

Потери врага: свежая информация

По состоянию на 15 ноября украинской армии удалось отправить на концерт Кобзона 82 080 захватчиков. Только за минувшие сутки украинская армия ликвидировала 710 оккупантов и несколько десятков единиц вражеской техники. В частности:

танков – 2861 (+13) штуку,

боевых бронированных машин – 5773 (+25) единицы,

артиллерийских систем – 1850 (+11) единиц,

РСЗО – 393 единицы,

средства ПВО – 208 (+2) единиц,

самолетов – 278 единиц,

вертолетов – 261 единицу,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2) единиц,

крылатые ракеты – 399 единиц,

корабли и катера – 16 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4351 (+35) единицу,

специальная техника – 160 единиц.

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