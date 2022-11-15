Не зря Россия называет свою армию "второй в мире", потому что до такого додуматься могут только настоящие военные "гении" и "стратеги". Оккупанты взяли старый, разбитый автомобиль и думали, что украинская армия ошибочно атакует его. Инцидент произошел под Херсоном.
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План россиян с треском провалился
Стоит отметить, что вокруг старого автомобиля путинские солдаты разместили радарные отражатели – 6 штук. Можно было бы даже подумать, что оккупанты действительно могли бы воплотить в жизнь свой "коварный план". Однако если вспомнить наши Вооруженные Силы и стратегическое мышление украинских командиров во время контратак и на Харьковщине, и на Херсонщине, то понятно, что на такие детские ловушки россиян никто бы никогда не повелся.
Приманка сработала так, что ракета HARM попала в настоящий радар россиян, который был совсем рядом. Фотографии старого автомобиля-приманки и последствий прилета по настоящей технике смотрите ниже.
Россияне сделали приманку для ВСУ / Скриншот из видео Maverick
ВСУ ударили по настоящему пункту дислокации оккупантов/ Скриншот с видео Maverick
Потери врага: свежая информация
По состоянию на 15 ноября украинской армии удалось отправить на концерт Кобзона 82 080 захватчиков. Только за минувшие сутки украинская армия ликвидировала 710 оккупантов и несколько десятков единиц вражеской техники. В частности:
- танков – 2861 (+13) штуку,
- боевых бронированных машин – 5773 (+25) единицы,
- артиллерийских систем – 1850 (+11) единиц,
- РСЗО – 393 единицы,
- средства ПВО – 208 (+2) единиц,
- самолетов – 278 единиц,
- вертолетов – 261 единицу,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2) единиц,
- крылатые ракеты – 399 единиц,
- корабли и катера – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4351 (+35) единицу,
- специальная техника – 160 единиц.
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