З міркувань безпеки Берлін утримується від надання докладної інформації про способи та дати поставки військової допомоги. Деякі з поставок передбачають ремонтні роботи або виробництво ще триває.

До теми Британія оголосила про допомогу Україні: що нададуть

Що передала Німеччина

Німеччина у рамках нового пакету військової допомоги передала українським бійцям додаткову партію ракет до системи ППО IRIS-T SLM. До нього також увійшли й бронемашини Dingo.

Повний список:

ракети для системи ППО IRIS-T SLM;

30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом;

5 тягачів-транспортерів танків армії США M1070 Oshkosh;

18 розвідувальних безпілотників;

4 антидронові сенсори та апарати РЕБ (раніше поставлено 14);

1 автонавантажувач (раніше поставлено 2).

У черзі до поставки в Україну:

ракети для системи ППО IRIS-T SLM;

42 танкові трали для розмінування;

4 мобільні/захищені системи розмінування;

4 мобільні/захищені та дистанційно керовані системи розмінування;

5 мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах).

Нагадаємо, в Україну продовжують приходити системи протиповітряної оборони від країн Європи та США для захисту міст від ворожих ракет. Німецька оборонна установка IRIS-T працює зі 100% точністю та збиває усі ворожі ракети та дрони.

Зверніть увагу! IRIS-T є більш сучасною розробкою, ніж NASAMS, тому між ними є певні відмінності. Наприклад, в NASAMS у системі 8 радарів, а в IRIS-T лише один, адже він значно потужніший. Ракети для IRIS-T є дешевшими. Водночас площа, яку здатен закрити цей комплекс в теорії менший за ту, яку може покрити NASAMS.

Україна отримує допомогу від партнерів: що відомо

9 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що країна надасть Збройним силам України комплект зимового спорядження, щоб допомогти їм захищати свою країну у виснажливих зимових умовах.

7 листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.

Безпековий радник США Джейк Салліван 4 листопада з візитом відвідав Україну. Під час брифінгу він наголосив, що Білий дім обіцяє надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Сполучені Штати невдовзі нададуть нашій країні черговий пакет військової допомоги. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.

Потужну військову допомогу Україні анонсувала також Іспанія. До неї увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.

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