З міркувань безпеки Берлін утримується від надання докладної інформації про способи та дати поставки військової допомоги. Деякі з поставок передбачають ремонтні роботи або виробництво ще триває.

До теми Британія оголосила про допомогу Україні: що нададуть

Що передала Німеччина

Німеччина у рамках нового пакету військової допомоги передала українським бійцям додаткову партію ракет до системи ППО IRIS-T SLM. До нього також увійшли й бронемашини Dingo.

Повний список:

  • ракети для системи ППО IRIS-T SLM;
  • 30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом;
  • 5 тягачів-транспортерів танків армії США M1070 Oshkosh;
  • 18 розвідувальних безпілотників;
  • 4 антидронові сенсори та апарати РЕБ (раніше поставлено 14);
  • 1 автонавантажувач (раніше поставлено 2).

У черзі до поставки в Україну:

  • ракети для системи ППО IRIS-T SLM;
  • 42 танкові трали для розмінування;
  • 4 мобільні/захищені системи розмінування;
  • 4 мобільні/захищені та дистанційно керовані системи розмінування;
  • 5 мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах).

Нагадаємо, в Україну продовжують приходити системи протиповітряної оборони від країн Європи та США для захисту міст від ворожих ракет. Німецька оборонна установка IRIS-T працює зі 100% точністю та збиває усі ворожі ракети та дрони.

Україна отримує допомогу від партнерів: що відомо

  • 9 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що країна надасть Збройним силам України комплект зимового спорядження, щоб допомогти їм захищати свою країну у виснажливих зимових умовах.
  • 7 листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.
  • Безпековий радник США Джейк Салліван 4 листопада з візитом відвідав Україну. Під час брифінгу він наголосив, що Білий дім обіцяє надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Сполучені Штати невдовзі нададуть нашій країні черговий пакет військової допомоги. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.
  • Потужну військову допомогу Україні анонсувала також Іспанія. До неї увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.

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