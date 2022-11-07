Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Глава оборонного відомства подякував США, Норвегії та Іспанії за надану зброю.

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Нові системи ППО зроблять українське небо безпечнішим

Україна отримала обіцяні раніше системи ППО від США та Іспанії. Варто відзначити, що ЗРК NASAMS є норвезько-американською розробкою, то ж Норвегія також доклалася до цієї суттєвої допомоги Україні.

Подивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США,

– написав Резніков.