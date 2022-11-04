Під час брифінгу Резніков заявив, що сьогодні "ми почуємо, як Америка прокинеться". Про це повідомляє 24 канал.

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Будуть "приємні новини"

За словами Резнікова, надання пакету допомоги відбудеться за підписом президента Байдена.

І там ми почуємо приємні новини. Я їх вже знаю. Але почекаємо офіційного оголошення,

– резюмував міністр.

Він зазначив, що основним пріоритетом для України є протиповітряна оборона, тому партнери акцентують увагу на посиленні захисту нашого неба. Зокрема, Україні нададуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale. Крім того, партнери продовжать постачати для українських військових системи залпового вогню, антидронні системи та безпілотники для розвідки та наведення артилерії.

Американці переважно підтримують Україну

Опираючись на власне бачення ситуації, Резніков повідомив, що переважна більшість американців підтримує Україну і хоче перемоги нашої держави у цій несправедливій війні.

За словами міністра, американці продовжуватимуть партнерство з Україною і допоможуть їй перемогти зло, яке "ллється на світ з Кремля".

Яку допомогу від партнерів Україна вже отримала

2 листопада Іспанія анонсувала потужну військову допомогу Україні. За словами Кулеби, наша держава найближчим часом зміцнить свою обороноздатність, отримавши 4 системи ППО Hawk. Також Іспанія передасть батарею ЗРК Aspide та ракети до неї.

Сполучені Штати Америки пообіцяли надати Україні 8 комплексів NASAMS. Проте це буде не найближчим часом. За словами опозиційного політика із Вашингтона Андрія Піонтковського, у США, зокрема й в адміністрації президента Байдена, існують 2 точки зору щодо надання військової допомоги України.

Латвія вкотре допомагає нашій державі у боротьбі з ворогом. Так, наші прикордонники отримали дрони від латвійських колег.

США оголосили про виділення нового пакету допомоги для України. До нього входять боєприпаси для реактивних систем HIMARS. Вартість озброєння становить 275 мільйонів доларів.

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