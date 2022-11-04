Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України. Таким чином, Латвія вкотре допомагає нашій державі у боротьбі з ворогом.

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Латвія передала Україні дрони

У рамках співробітництва з Державною прикордонною охороною Латвійської Республіки українське прикордонне відомство отримало нові безпілотники.

Наразі триває реалізація грантового проєкту МЗС Латвії з передачі безпілотних літальних апаратів для потреб прикордонного відомства України,

– заявили у відомстві.

Охоронці кордону забезпечують документальне оформлення допомоги, перевіряють техніку та одразу ж надсилають коптери до підрозділів, які їх потребують.

У МВС зазначили, що модифікація наданих безпілотників добре відома нашим охоронцям кордону, тож ефективне застосування не потребуватиме додаткової підготовки персоналу операторів.



Україна отримала дрони від Латвії / фото МВС України



Латвія передасть Україні дрони / фото МВС України

Як Латвія допомагає Україні

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