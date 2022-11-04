Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України. Таким чином, Латвія вкотре допомагає нашій державі у боротьбі з ворогом.
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Латвія передала Україні дрони
У рамках співробітництва з Державною прикордонною охороною Латвійської Республіки українське прикордонне відомство отримало нові безпілотники.
Наразі триває реалізація грантового проєкту МЗС Латвії з передачі безпілотних літальних апаратів для потреб прикордонного відомства України,
– заявили у відомстві.
Охоронці кордону забезпечують документальне оформлення допомоги, перевіряють техніку та одразу ж надсилають коптери до підрозділів, які їх потребують.
У МВС зазначили, що модифікація наданих безпілотників добре відома нашим охоронцям кордону, тож ефективне застосування не потребуватиме додаткової підготовки персоналу операторів.
Україна отримала дрони від Латвії / фото МВС України
Латвія передасть Україні дрони / фото МВС України
Як Латвія допомагає Україні
- Станом на 4 листопада Латвія виділила 41% зі свого військового бюджету на допомогу Україні.
- Так, українська армія отримає потужну військову допомогу від Латвії. Нашій державі передадуть майже 200 дронів та 15 джипів.
- Влітку міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс повідомив про те, що Повітряні сили ЗСУ отримали від його країни 4 гелікоптери. Вони надані абсолютно безплатно.
- До речі, Литва, Латвія та Естонія закликали створити трибунал для розслідування злочинів Москви.
- Нагадаємо, що сейм Латвії ввів фактичну заборону на видачу віз громадянам Росії у зв'язку з роботою в Латвії або перебуванням у країні при віддаленій роботі. Крім цього, посилили вимогу продовження тимчасових посвідок на проживання для громадян Білорусі.
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