Сейм Латвії ввів фактичну заборону на видачу віз громадянам росії у зв'язку з роботою в Латвії або перебуванням у країні при віддаленій роботі. Крім цього, посилили вимогу продовження тимчасових посвідок на проживання для громадян білорусі.

До теми Ухилянтам візи не видаватимуть: у Латвії вдало потролили росіян

Влада Латвії не хоче, щоб росіяни тікали від мобілізації в її країну

Деякі громадяни росії, які підлягають військовому призову, можуть тікати з країни, тож Латвія не тільки посилила правила продовження посвідки на проживання росіянами, а й фактично виключила можливість отримання росіянами довгострокових віз у зв'язку з працевлаштуванням у Латвії чи іншій країні-учасниці Організації економічного співробітництва та розвитку.

Громадяни росії, які раніше були громадянами або негромадянами Латвії, а зараз живуть у Латвії на підставі постійної посвідки на проживання, повинні підтвердити володіння державною мовою.

Крім цього, згідно з новою редакцією Імміграційного закону, громадяни росії більше не зможуть отримувати довгострокову робочу візу (терміном до року) у випадку роботи в Латвії або правом перебування в Латвії у зв'язку з віддаленою роботою. У решти громадян третіх країн, включаючи громадян білорусі, таке право буде. Як і право попросити посвідку на проживання.

Фактично ця поправка означає, що на нових працівників з росії Латвія не чекає. Водночас поправки передбачають низку випадків, в яких громадянин росії матиме право вимагати тимчасову посвідку на проживання.

А як щодо росіян, які вже мають посвідку на проживання

Законопроєкт передбачає, що чинна посвідка на проживання громадян росії придатна до 1 вересня 2023 року. До цієї дати такий громадянин росії має надати свідоцтво про володіння державною мовою відповідно до 5 частини 24-ї статті Імміграційного закону.

До теми – росіян почали масово закидати у військкомати: дивіться відео