Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Таким образом, Латвия еще раз помогает нашему государству в борьбе с врагом.

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Латвия передала Украине дроны

В рамках сотрудничества с Государственной пограничной охраной Латвийской Республики украинское пограничное ведомство получило новые беспилотники.

В настоящее время идет реализация грантового проекта МИД Латвии по передаче беспилотных летательных аппаратов для нужд пограничного ведомства Украины,

– заявили в ведомстве.

Охранники границы обеспечивают документальное оформление помощи, проверяют технику и сразу же посылают коптеры в нуждающиеся в них подразделения.

В МВД отметили, что модификация предоставленных беспилотников хорошо известна нашим охранникам границы, поэтому эффективное применение не потребует дополнительной подготовки персонала операторов.



Украина получила дроны от Латвии / фото МВД Украины



Латвия передаст Украине дроны / фото МВД Украины

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