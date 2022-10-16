С таким призывом обратились министры иностранных дел стран. Свое совместное заявление они опубликовали 16 октября.

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Руководство России нужно привлечь к ответственности

Недавние умышленные нападения на гражданские дома, школы и игровые площадки, а также гражданскую инфраструктуру по всей Украине являются лишь последним эпизодом неспровоцированной террористической кампании России против украинского народа. Поскольку жестокие нападения России на Украину продолжаются, ЕС должен действовать,

– подчеркнули министры.

Европейский Союз должен поддерживать расследования, осуществляемые Украиной, а также деятельность Международного уголовного суда. Ведь сейчас он играет основную роль в сборе доказательств преступлений россиян. Министры подчеркнули, что на этом усилия ЕС не должны заканчиваться.

Пока не существует международного суда, который мог бы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России. Литва, Латвия и Эстония призвали создать специальный международный трибунал для наказания преступников.

Ключевые вдохновители, подстрекатели и посредники этой смертоносной агрессии не могут избежать правосудия только из-за пробела в международной уголовной юрисдикции,

– подчеркнули министры.

Сколько стран поддерживают трибунал для Путина

Глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева рассказала, что уже 15 стран мира поддержали инициативу о создании международного трибунала для России.

Мезенцева добавила, что Украина активно работает над документом о создании трибунала над Владимиром Путиным и его окружением. Вероятно, он будет готов уже зимой.

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