З таким закликом звернулися міністри закордонних справ країн. Свою спільну заяву вони опублікували 16 жовтня.

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Керівництво Росії потрібно притягнути до відповідальності

Нещодавні навмисні напади на цивільні будинки, школи та ігрові майданчики, а також цивільну інфраструктуру по всій Україні є лише останнім епізодом неспровокованої терористичної кампанії Росії проти українського народу. Оскільки жорстокі напади Росії на Україну тривають, ЄС повинен діяти,

– наголосили міністри.

Європейський Союз повинен підтримувати розслідування, які здійснює Україна, а також діяльність Міжнародного кримінального суду. Адже зараз саме він відіграє основну роль у зборі доказів злочинів росіян. Міністри наголосили, що на цьому зусилля ЄС не повинні закінчуватися.

Наразі не існує міжнародного суду, який міг би притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії. То ж Литва, Латвія та Естонія закликали створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання злочинців.

Ключові натхненники, підбурювачі та посередники цієї смертоносної агресії не можуть уникнути правосуддя лише через прогалину в міжнародній кримінальній юрисдикції,

– підкреслили міністри.

Скільки країн підтримують трибунал для Путіна

Голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева розповіла, що вже 15 країн світу підтримали ініціативу про створення міжнародного трибуналу для Росії.

Мезенцева додала, що Україна активно працює над документом про створення трибуналу над Владіміром Путіним та його оточенням. Ймовірно, він буде готовим вже взимку.

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