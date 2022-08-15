Поддержка западных партнеров – невероятно важный фактор в войне Украины с российскими оккупантами. Враг имеет большое преимущество в технике и живой силе, поэтому каждая единица оружия выравнивает силы и приближает момент поражения русских оккупантов.

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Латвия передала Украине вертолеты

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил о том, что Воздушные силы ВСУ получили от его страны 4 вертолета. Они предоставлены абсолютно бесплатно и совсем скоро станут частью авиационного парка ВСУ.

Поддержка Украины западными странами не должна прекратиться, пока она не освободит всю свою территорию от российско-оккупационных войск!

– заявил Пабрикс.

Война россии из Украины: последние новости

российские оккупанты продолжают попытки наступательных действий и оттеснить позиции ВСУ. Наши герои отражают все атаки противника.

Враг попытался совершить штурм Углегорской ТЭС. Как и многие другие, она была неудачной – воины ВСУ сломали еще один план россиян.

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