О ситуации на фронте вечером 15 августа рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. В некоторых направлениях враг пытался прорвать нашу оборону.

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Оборона северных рубежей

Наши военные продолжают мониторить угрозу из беларуси. Они отмечают, что на Волынском и Полесском направлениях военные враждебные страны выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы. Речь идет о линии в Брестской и Гомельской областях.

Также продолжают проверять боевую готовность в белорусской армии. Ориентировочно это продлится до 20 августа этого года. До сих пор сохраняется и угроза того, что враг нанесет ракетные и авиационные удары с территории и воздушного пространства беларуси.

Как известно, россияне хотят сковать наших защитников. Поэтому их действия на Северском направлении они имеют целью показать свое присутствие. В частности, там враг обстрелял из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Басовка, Могрица, Голышевское и Будки Сумской области.

Боевые действия в Харьковской области

В Генштабе сообщили, что на Харьковском направлении противник не хочет допустить, чтобы наши защитники создали благоприятные условия и перешли в контрнаступление. Поэтому россияне продолжают уничтожать военные и гражданские объекты из всех имеющихся средств огневого поражения.

В частности, огонь из вражеских танков, ствольной и реактивной артиллерии открывали в районах населенных пунктов Слобожанское, Пятихатки, Ртищевка, Одноробовка, Сосновка, Слатино, Светличное, Шевеловка, Новое, Дементьевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Коробочкино и Протопоповка.

Также оккупанты задействовали авиацию для ударов возле Верхнего Салтова, Сосновки и Ртищевки.

Враг предпринимал попытки прорвать оборону наших войск в направлении Казачьей Лопани – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад.

Битва за Донбасс

По данным украинских военных, на Славянском направлении враг концентрированно стрелял из артиллерии. Так пытался оттеснить наших защитников в районах Грушувахи, Краснополье, Асеевки и Мазановки, но безуспешно. Тогда проводил штурмовые действия и пытался улучшить тактическое положение на направлении Долгенькое – Мазановка. Все было безуспешно, и россияне отошли.

На Краматорском направлении были обстрелы противника возле Спорного, Ивано-Дарьевки и Райгородка. Вражеская авиация действовала недалеко от Спорного и Пришиба. Оккупанты наступали и штурмовали, чтобы продвинуться в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Это было совершенно неудачно, они беспорядочно отошли на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении противник обстреливал населенные пункты Константиновка, Бахмут, Веселая Долина, Васюковка, Бахмутское, Соледар, Пивничное, Белогоровка, Яковлевка, Федоровка, Зайцево и Вершина. Таким образом, оккупанты пытались создать благоприятные условия, чтобы дальше наступать на отдельных участках.

Враг бил из авиации вблизи Соледара и Яковлевки. Пытался проводить штурмовые действия из района Углегорской ТЭС в направлении населенного пункта Вершина. Понес потери и отошел.

На Авдеевском направлении были обстрелы районов Красногоровки, Песков, Опытного, Водяного и Марьинки. Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки. Также враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.

Что происходит на Юге

В Генштабе отметили, что на Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов по линии столкновения. Также бил из авиации неподалеку от Новомихайловки, Елизаветовки, Щербаков и Чаривного.

Более того, российские оккупанты попытались наступать на направлениях Славное – Новомихайловка, Сладкое – Водяное, Сладкое – Владимировка, Егоровка – Павловка. И наши воины дали им жесткий отпор, понесли потери и откатились назад.

Также на Южнобужском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов по линии столкновения и в глубине обороны. Таким образом, целью было не допустить перегруппировку украинских подразделений. Также хотел помешать созданию благоприятных условий для проведения контрнаступления ВСУ. россияне били из авиации неподалеку от Андреевки, Мирного, Благодатного и Лозового.

Наши защитники напоминают, что в Черноморской и Азовской морских операционных зонах корабельная группировка врага основные усилия сосредотачивается на том, чтобы вести разведку. Также блокируют гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. Хотят поражать военные объекты и элементы инфраструктуры в глубине территории Украины.

Таким образом, держат в готовности к применению высокоточного оружия три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Какие потери врага на войне в Украине

Нашим воинам нет равных в мире по уничтожению российских захватчиков. Каждая из бригад ВСУ старается добывать трофеи и не стесняется хвастаться очередным уничтожением оккупантов. Ведь украинцы от такой работы просто в восторге. Так, по состоянию на 15 августа наши военные уже уничтожили 43 750 оккупантов. Также есть много ликвидированной техники врага.

Одним из примеров уничтожения врага является то, что за 14 августа наши воины ликвидировали целую разведывательную группу оккупантов. Произошло это вблизи Времовки. Были и наступательные бои в направлении Павловки. Но там захватчикам не удалось добиться успеха. Поэтому им ради спасения пришлось отойти на более безопасные позиции.

А свое мужество, героизм и отвагу наши воины доказывают и показывают на деле. Так, Минобороны рассказывало о противотанкисте Сергее. За один бой он ликвидировал сразу 8 российских целей. Это произошло, когда вражеские войска вели наступление.

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