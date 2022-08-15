Про ситуацію на фронті ввечері 15 серпня розповіли в Генеральному штабі Збройних Сил України. На деяких напрямках ворог намагався прорвати нашу оборону.

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Оборона північних рубежів

Наші військові продовжують моніторити загрозу з білорусі. Вони зауважують, що на Волинському та Поліському напрямках військові ворожої країни виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. Мовиться про лінію в Брестській та Гомельській областях.

Також продовжують перевіряти бойову готовність у білоруській армії. Орієнтовно це триватиме до 20 серпня цього року. Досі зберігається й загроза того, що ворог завдасть ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору білорусі.

Як відомо, росіяни хочуть скувати наших оборонців. Тому їх дії на Сіверському напрямку вони мають на меті показати свою присутність. Зокрема, там ворог обстріляв із ствольної артилерії райони населених пунктів Басівка, Могриця, Голишівське та Будки Сумської області.

Бойові дії на Харківщині

У Генштабі повідомили, що на Харківському напрямку противник не хоче допустити, щоб наші оборонці створили сприятливі умови й перейшли у контрнаступ. Тому росіяни продовжують нищити військові та цивільні об'єкти з усіх наявних засобів вогневого ураження.

Зокрема, вогонь з ворожих танків, ствольної та реактивної артилерії відкривали в районах населених пунктів Слобожанське, П'ятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка.

Також окупанти задіяли авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки і Ртищівки.

Ворог робив спроби прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад.

Битва за Донбас

За даними українських військових, на Слов'янському напрямку ворог концентровано бив із артилерії. Так намагався відтіснити наших захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки, але безуспішно. Тоді провадив штурмові дії і намагався покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке – Мазанівка. Все було безуспішно й росіяни відійшли.

На Краматорському напрямку були обстріли противника біля Спірного, Івано-Дар'ївки й Райгородка. Ворожа авіація діяла неподалік Спірного та Пришиба.Окупанти наступали й штурмували, щоб просунутися у напрямках Івано-Дар'ївки, Виїмки і Веселого. Це було абсолютно невдало, вони хаотично відійшли на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював населені пункти Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина. Таким чином окупанти намагалися створити сприятливі умови, щоб далі наступати на окремих ділянках.

Ворог бив з авіації поблизу Соледара та Яковлівки. Намагався проводити штурмові дії з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнав втрат та відійшов.

На Авдіївському напрямку були обстріли районів Красногорівки, Пісків, Опитного, Водяного і Мар'їнки. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки. Також ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.

Що відбувається на Півдні

У Генштабі зазначили, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів по лінії зіткнення. Також бив із авіації неподалік Новомихайлівки, Єлизаветівки, Щербаків та Чарівного.

Ба більше, російські окупанти спробували наступати на напрямках Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Володимирівка, Єгорівка – Павлівка. Та наші воїни дали їм жорстку відсіч, зазнали втрат та відкотилися назад.

Також на Південнобузькому напрямку ворог обстрілював з танків та артилерії різних типів по лінії зіткнення та в глибині оборони. Таким чином мав на меті не допустити перегрупування українських підрозділів. Також хотів завадити створенню сприятливих умов для проведення контрнаступу ЗСУ. росіяни били з авіації неподалік Андріївки, Мирного, Благодатного і Лозового.

Наші оборонці нагадують, що в Чорноморській та Азовській морських операційних зонах корабельне угруповання ворога основні зусилля зосереджує на тому, щоб вести розвідку. Також блокують цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. Хочуть уражати військові об'єкти та елементи інфраструктури в глибині території України.

Таким чином тримають у готовності до застосування високоточної зброї три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Які втрати ворога на війні в Україні

Нашим воїнам нема рівних у світі в знищенні російських загарбників. Кожна з бригад ЗСУ старається здобувати трофеї та не соромиться хвалитися черговим знищенням окупантів. Адже українці від такої роботи просто в захваті. Так, на 15 серпня наші військові вже знищили 43 750 окупантів. Також є багато ліквідованої техніки ворога.

Одним із прикладів нищення ворога є те, що за 14 серпня наші воїни ліквідували цілу розвідувальну групу окупантів. Сталось це поблизу Времівки. Були й наступальні бої у напрямку Павлівки. Але там загарбникам не вдалось досягнути успіху. Тож їм задля порятунку довелось відійти на безпечніші позиції.

А свою мужність, героїзм та відвагу наші воїни доводять і показують на ділі. Так, Міноборони розповідало про протитанкіста Сергія. За один бій він ліквідував одразу аж 8 російських цілей. Це сталося, коли ворожі війська вели наступ.

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