Те, що Київ отримуватиме NASAMS поступово, є відображенням політичної ситуації у США. Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик із Вашингтона Андрій Піонтковський.

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Що впливає на обсяги та терміни військової допомоги від США

За його словами, у США, зокрема й в адміністрації президента Байдена, існують 2 точки зору щодо надання військової допомоги України.

Першу точку зору представляють друзі України – міністр оборони Ллойд Остін та держсекретар США Ентоні Блінкен. Як зазначив Піонтковський, ця сторона виступає за перемогу України, повне відновлення її територіальної цілісності та послаблення Росії до такого стану, щоб вона не змогла повторити свою агресію.

представляють друзі України – міністр оборони Ллойд Остін та держсекретар США Ентоні Блінкен. Як зазначив Піонтковський, ця сторона виступає за перемогу України, повне відновлення її територіальної цілісності та послаблення Росії до такого стану, щоб вона не змогла повторити свою агресію. Однак є й друга течія, до якої належить радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Як зазначив публіцист, прихильники цієї точки зору не поспішають з наданням великої кількості озброєння Києву.

"Представники другої точки зору заявляють, що потрібно не допустити поразки України. Здавалося б, що це тільки лінгвістичний нюанс. Однак саме це відображається в дискусіях про масштаби допомоги і її номенклатуру", – сказав Піонтковський.

"Ціна – це життя тисяч українців"

Він додав, що лінія підтримки України все одно послідовно перемагає, долаючи нові бар'єри. І Вашингтон поступово збільшує обсяги військової допомоги Україні.

Нам би хотілося, щоб було всього більше й швидше. Адже ціна цих коливань та внутрішньої боротьби в США – це життя тисяч українців. Однак така реальність і такі Сполучені Штати,

– зазначив публіцист.

Яка зброя потрібна Україні для наступу

Зараз Вашингтон зосередився на передачі Україні систем ППО, оскільки українські міста страждають від ракетних обстрілів з боку Росії. Україну підтримують й інші держави. Зокрема, Німеччина, яка передала Києву комплекс IRIS-T.

Однак для наступу та звільнення Херсона потрібні танки, авіація, ракети ATACMS для HIMARS, які дозволять досягати об'єкти на російській території,

– сказав Піонтковський.

Він додав, що усе це ж часом нададуть Україні, однак не так швидко, як би того хотілося.

Як позиція Німеччини вплине на військову допомогу від США

Піонтковський зазначив, що найважливішою подією минулого тижня став візит президента Німеччини до України. Після побаченого Франк-Вальтер Штайнмаєр звинуватив Владіміра Путіна в порушенні європейського порядку безпеки. А також визнав, що його політика щодо Росії була помилковою.

Найближчим часом це виллється у збільшення військової підтримки України. Ймовірно, Києву нададуть танки Leopard. Також позиція президента Німеччини дуже важлива для впливу на США,

– сказав публіцист.

За його словами, те, що у США перемагає лінія підтримки України, пов'язано з великим впливом Бориса Джонсона. Саме він сформував курс Великої Британії, який залишається стабільним навіть попри зміну прем'єрів в країні.

"В особі Німеччини Україна отримала ще одного потужного союзника такого ж типу, як Велика Британія. Це буде позитивно впливати на США на шляху подолання останніх бар'єрів у наданні допомоги Україні", – пояснив Піонтковський.

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