Штайнмаєр поклав на Путіна особисту відповідальність за розв'язання найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни. Німецький президент провів паралель з шахами, сказавши, що Путін не просто порушив правила, а кинув шахівницю.

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Штайнмаєр назвав 24 лютого епохальним зрушенням

24 лютого Путін не просто порушив правила і закінчив партію. Він кинув саму шахівницю на підлогу!,

– заявив Штайнмаєр у Палаці Бельвю.

Він сказав, що жорстока та агресивна війна Росії проти України перетворила європейський безпековий порядок на попіл. При цьому Штайнмаєр зазначив, що російська агресія – це напад на уроки, які світ виніс з трагічних світових воєн у XX столітті.

"У своїй імперській одержимості російський президент порушив міжнародне право, здійснив захоплення земель, поставив під сумнів кордони. Російська атака – це напад на всі уроки, які світ виніс з двох світових воєн", – заявив президент Німеччини.

Штайнмаєр наголосив, що війна в Україні має відношення до німців

Штайнмаєр сказав, що 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, стало епохальним зрушенням. Він наголосив, що Кремль веде загарбницьку війну, коли українці захищають свою країну, "яку вони будували з моменту здобуття незалежності тридцять років тому".

На думку президента Німеччини, агресія Росії зруйнувала горбачовську мрію про "спільний європейський дім". Він назвав вторгнення Росії атакою "на право, на принципи відмови від насильства та непорушності кордонів".

Це атака на все, що ми, німці, також відстоюємо. Той, хто знизує плечима і запитує: "Яке відношення ця війна має до нас, німців, має до війни?", не має ні почуття відповідальності, ні почуття історії. Ми, німці, не можемо переважати в Європі з таким ставленням – це неправильно!,

– заявив Штайнмаєр.

За його словами, саме тому Німеччина підтримує Україну. Німецький президент сказав, що його країна буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, надаючи війську, політичну та фінансову допомогу.

Штайнмаєр зазначив, що Володимир Зеленський розповів йому, наскільки рятівними є німецькі системи ППО. Крім того, він підкреслив важливість підтримки для швидкого відновлення України після атак Росії на важливі інфраструктурні об'єкти.

Президент Німеччини відвідав Україну

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше з 24 лютого приїхав в Україну. Він вирішив здійснити візит в Корюківку на Чернігівщині. Там німецького президента застала повітряна тривога й він перебував в укритті з місцевими жителями.

Донедавна в Україні було "холодне" ставлення до Штайнмаєра, зокрема й через його зв'язки з Росією. Німецький президент планував приїхати до України у квітні, але заявив, що його візит відхилили. У Києві сказали, що не отримувала запитів від німецького президента.

На початку травня "конфлікт" вдалося залагодити. Президенти України та Німеччини провели розмову.

Ввечері 25 жовтня Зеленський і Штайнмаєр зустрілися у Києві. Штайнмаєр оголосив про передання Україні двох додаткових реактивних систем залпового вогню MARS і чотирьох гаубиць Panzerhaubitze 2000.

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