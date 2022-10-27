Штайнмаєр знайшов мужність визнати помилки

Але на власні очі побачивши, як Україна живе в умовах війни, він сказав, що тут усе не так, як думають у Німеччині. Ці слова стали своєрідним покаянням, адже за 8 місяців повномасштабної війни Німеччину не можна назвати найбільшим нашим союзником. Про це 24 каналу розказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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За його словами, так Штайнмаєр практично визнав провину, хоч прямо цього і не сказав. А на те, щоб визнати свої помилки, потрібна внутрішню мужність. Президент Німеччини її проявив, на відміну від колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка досі вважає, що мала рацію у 2008 році, коли були закладені підмурки нинішньої війни.

Подоляк зауважив, що війна зовсім інакше сприймається емоційно, якщо приїхати сюди і побачити її. Адже одна річ – сидіти десь на Монмартрі, їсти круасан та говорити: "Так, війна. Ми бачимо трагедію". А зовсім інше – приїхати в Чернігівську область та перебувати в бомбосховищі 1,5 – 2 години разом з людьми.

І знаєте, що побачив пан Штайнмаєр? Він побачив, що наші люди не бояться і готові терпіти. Він побачив, що ми не просто воюємо і готові йти до кінця – він побачив простих громадян, в очах яких не було страху. Це суттєво змінює сприйняття того, що таке Україна,

– наголосив радник глави ОП.

Тепер Європа бачить Україну по-іншому

Він додав, що мова не лише про Штайнмаєра, адже Україна сьогодні виглядає по-іншому в очах усієї Європи. Вона шокує своєю військовою підготовкою, швидкими темпами перебудовує армію, власний військово-промисловий комплекс.

На переконання Подоляка, зараз ми дивуємо світ нашим внутрішнім стрижнем, адже чимало наших люди їдуть в Європу лише на певний час, і повертаються, хоч розуміють, що тут літають крилаті ракети. А все тому, що українці хочуть бути вдома, хочуть бути дотичними до того, що зараз робить Україна.

"Це фантастично і на мою думку – зворотного шляху вже не буде", – підсумував Подоляк.

Не пропустіть! Прем'єра великого ексклюзивного інтерв'ю з Михайлом Подоляком відбудеться о 20:00 27 жовтня на ютубі 24 каналу.

Що саме сказав Штайнмаєр після візиту до України

Побувавши в Україні, президент Німеччини, здається, ледь не кардинально змінив свою думку щодо розв'язаної Росією війни. Він заявив, що люди в Німеччині мають хибне уявлення про справжню ситуацію у нашій країні, бо насправді – все набагато страшніше.

Штайнмаєр сказав, що "мир має бути справедливим", і насамперед мова йде про збереження суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. А зараз, за його словами, про це говорити ще рано.

До речі, суттєво змінив риторику й канцлер Німеччини Олаф Шольц. На Міжнародній експертній конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України він заявив, що наша держава не лише обов'язково стане членом Євросоюзу після перемоги над Росією, а й буде потужним постачальником "зеленої енергетики", промислових і сільськогосподарських продуктів. Він запевнив, що весь Захід допомагатиме відбудовувати Україну.

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