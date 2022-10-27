Штайнмайер нашел мужество признать ошибки

Но своими глазами увидев, как Украина живет в условиях войны, он сказал, что здесь все не так, как думают в Германии. Эти слова стали своеобразным покаянием, ведь за 8 месяцев полномасштабной войны Германию нельзя назвать величайшим нашим союзником. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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По его словам, так Штайнмайер практически признал вину, хотя прямо этого и не сказал. А для того, чтобы признать свои ошибки, нужно внутреннее мужество. Президент Германии ее проявил, в отличие от бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая до сих пор считает, что была права в 2008 году, когда были заложены фундаменты нынешней войны.

Подоляк заметил, что война совсем иначе воспринимается эмоционально, если приехать сюда и увидеть ее. Ведь одна вещь – сидеть где-нибудь на Монмартре, есть круассан и говорить: "Да, война. Мы видим трагедию". А совсем другое – приехать в Черниговскую область и находиться в бомбоубежищах и 1,5 – 2 часа вместе с людьми.

И знаете, что увидел господин Штайнмайер? Он увидел, что наши люди не боятся и готовы терпеть. Он увидел, что мы не просто сражаемся и готовы идти до конца – он увидел простых граждан, в глазах которых не было страха. Это существенно изменяет восприятие того, что такое Украина,

– подчеркнул советник главы ОП.

Теперь Европа видит Украину по-другому

Он добавил, что речь не только о Штайнмайере, ведь Украина сегодня выглядит по-другому в глазах всей Европы. Она шокирует своей военной подготовкой, быстрыми темпами перестраивает армию, собственный военно-промышленный комплекс.

По убеждению Подоляка, сейчас мы удивляем мир нашим внутренним стержнем, ведь многие наши люди едут в Европу только на время, и возвращаются, хотя понимают, что здесь летают крылатые ракеты. А все потому, что украинцы хотят быть дома, хотят быть причастны к тому, что сейчас делает Украина.

"Это фантастически и по моему мнению – обратного пути уже не будет", – подытожил Подоляк.

Не упустите! Премьера большого эксклюзивного интервью с Михаилом Подоляком состоится в 20:00 27 октября на ютубе 24 канала.

Что именно сказал Штайнмайер после визита в Украину

Побывав в Украине, президент Германии, похоже, чуть ли не кардинально изменил свое мнение по поводу развязанной Россией войны. Он заявил, что люди в Германии имеют ложное представление о настоящей ситуации в нашей стране, потому что на самом деле все гораздо страшнее.

Штайнмайер сказал, что "мир должен быть справедливым", и, прежде всего, речь идет о сохранении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. А сейчас, по его словам, об этом говорить еще рано.

Кстати, существенно изменил риторику и канцлер Германии Олаф Шольц. На Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины он заявил, что наше государство не только обязательно станет членом Евросоюза после победы над Россией, но будет мощным поставщиком "зеленой энергетики", промышленных и сельскохозяйственных продуктов. Он заверил, что весь Запад будет помогать восстанавливать Украину.

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