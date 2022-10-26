Во время визита в Украину Штайнмайер провел около двух часов в убежище на Черниговщине из-за воздушной тревоги. По его словам, там он услышал шокирующие его истории.

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По его убеждению, в Германии люди имеют ложное представление об истинной ситуации.

Всё гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали,

– сказал он.

Президент Германии отметил, что "мир должен быть справедливым". Речь идет, прежде всего, о сохранении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Однако сейчас об этом говорить рано.

"Пока мы не на том этапе", – добавил он.

Визит Штайнмайера в Украину: что известно

Немецкий президент приехал в Украину 25 октября впервые за время войны. Он встретился с Владимиром Зеленским.

Во время визита Штайнмайер объявил о новой военной помощи – 2 дополнительных реактивных системах залпового огня MARS и 4 гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Штайнмайер также захотел отправиться в Корюковку на Черниговщине, где в марте 1943 года нацисты убили всех жителей. Собственно, там он и был вынужден перейти в укрытие из-за угрозы ракетной атаки.

Отметим, что визит президента Германия в Украину ожидали еще в апреле, из-за чего разгорелся скандал. В частности, Штайнмайер, считавшийся близким к России, заявил, что его визит отклонили. В то же время в Киеве возразили и подчеркнули, что не получали запросов от немецкого президента.

Позицию по Штайнмайеру не раз критиковали из-за недостаточной поддержки Украины.

Однако в начале мая риторика лидера и немецкого правительства начала меняться – "конфликт" удалось уладить.

Примите во внимание! Об изменении риторики Германии по поддержке Украины отметил и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что "сейчас она более теплая, чем погода на улице".

Также важно добавить, что обещанная помощь на этот раз не заставила долго ждать себя. Сегодня вечером, 26 октября, стало известно, что 2 РСЗО MARS II и 4 артиллерийские установки PzH 2000 уже прибыли в Украину.

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