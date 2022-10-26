Во время визита в Украину Штайнмайер провел около двух часов в убежище на Черниговщине из-за воздушной тревоги. По его словам, там он услышал шокирующие его истории.
Внимание Штайнмайер посетил Украину: каковы последствия этого визита
По его убеждению, в Германии люди имеют ложное представление об истинной ситуации.
Всё гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали,
– сказал он.
Президент Германии отметил, что "мир должен быть справедливым". Речь идет, прежде всего, о сохранении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Однако сейчас об этом говорить рано.
"Пока мы не на том этапе", – добавил он.
Визит Штайнмайера в Украину: что известно
- Немецкий президент приехал в Украину 25 октября впервые за время войны. Он встретился с Владимиром Зеленским.
- Во время визита Штайнмайер объявил о новой военной помощи – 2 дополнительных реактивных системах залпового огня MARS и 4 гаубицы Panzerhaubitze 2000.
- Штайнмайер также захотел отправиться в Корюковку на Черниговщине, где в марте 1943 года нацисты убили всех жителей. Собственно, там он и был вынужден перейти в укрытие из-за угрозы ракетной атаки.
- Отметим, что визит президента Германия в Украину ожидали еще в апреле, из-за чего разгорелся скандал. В частности, Штайнмайер, считавшийся близким к России, заявил, что его визит отклонили. В то же время в Киеве возразили и подчеркнули, что не получали запросов от немецкого президента.
- Позицию по Штайнмайеру не раз критиковали из-за недостаточной поддержки Украины.
- Однако в начале мая риторика лидера и немецкого правительства начала меняться – "конфликт" удалось уладить.
Также важно добавить, что обещанная помощь на этот раз не заставила долго ждать себя. Сегодня вечером, 26 октября, стало известно, что 2 РСЗО MARS II и 4 артиллерийские установки PzH 2000 уже прибыли в Украину.
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