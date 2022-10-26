Під час візиту в Україну Штайнмаєр провів близько двох годин у сховищі на Чернігівщині через повітряну тривогу. За його словами, там він почув історії, які його шокували.

Увага Штайнмаєр відвідав Україну: які будуть наслідки цього візиту

На його переконання, в Німеччині люди мають хибне уявлення про справжню ситуацію.

Все набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині. Мене шокували історії, які нам розповідали,

– сказав він.

Президент Німеччини зауважив, що "мир має бути справедливим". Йдеться передусім про збереження суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Однак зараз про це говорити нібито рано.

"Наразі ми не на тому етапі", – додав він.

Візит Штайнмаєра в Україну: що відомо

Німецький президент приїхав до України 25 жовтня вперше за час війни. Він зустрівся з Володимиром Зеленським.

Під час візиту Штайнмаєр оголосив про нову військову допомогу – 2 додаткові реактивні системи залпового вогню MARS і 4 гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Штайнмаєр також захотів поїхати у Корюківку на Чернігівщині, де у березні 1943 року нацисти вбили всіх мешканців. Там він був змушений перейти в укриття через загрозу ракетної атаки.

Зазначимо, що візит президента Німеччина до України очікували ще у квітні, через що розгорівся скандал. Зокрема, Штайнмаєр, якого вважали близьким до Росії, заявив, що його візит відхилили. Натомість у Києві заперечили і наголосили, що не отримували запитів від німецького президента.

Позицію щодо Штайнмаєра не раз критикували через недостатню підтримку України.

Однак, на початку травня риторика лідера та німецького уряду почала змінюватись – "конфлікт" вдалося залагодити.

Більше про мотиви Штайнмаєра під час візиту в Україну: дивитись відео