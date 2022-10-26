Штайнмаєр щиро сказав про своє занепокоєння. Таку думку для 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.
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"За останні тижні відбувся величезний поступ у ставленні Німеччини. Прогрес був повільним, але це усвідомлення прийшло до всієї німецької еліти", – зазначив публіцист.
Путін має менше впливу
За словами Піонтковського, Україна з початку повномасштабної війни мала надійного друга у Євросоюзі – це міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка захищала позиції Києва. Зараз таким став і Штайнмаєр – лідер соціал-демократів, який, як сказав публіцист, був символом путінського впливу впродовж останніх 10 – 15 років.
Піонтковський вважає, що німецький президент знімає з себе пропоновану раніше "формулу Штайнмаєра". Тепер це символ пробудження європейської й усієї західної еліти щодо розуміння, хто такий Путін і що зараз вирішують в Україні.
Вирішують не тільки долю України, а й всього вільного світу. І це розуміння прийшло до більшості західних лідерів. Формула "Штайнмаєра-2" – це безумовна підтримка України на фоні російської агресії, – вважає Піонтковський.
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Візит Штайнмаєра в Україну: що відомо
- Вперше з 24 лютого німецький президент приїхав до України. Він 25 жовтня зустрівся з Володимиром Зеленським.
- Під час візиту Штайнмаєр оголосив про нову військову допомогу – 2 додаткові реактивні системи залпового вогню MARS і 4 гаубиці Panzerhaubitze 2000.
- Президент також поїхав у Корюківку на Чернігівщині, де у березні 1943 року нацисти вбили всіх мешканців. Там Штайнмаєр був змушений ховатися в укриття.