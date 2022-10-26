Штайнмаєр щиро сказав про своє занепокоєння. Таку думку для 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"За останні тижні відбувся величезний поступ у ставленні Німеччини. Прогрес був повільним, але це усвідомлення прийшло до всієї німецької еліти", – зазначив публіцист.

Путін має менше впливу

За словами Піонтковського, Україна з початку повномасштабної війни мала надійного друга у Євросоюзі – це міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка захищала позиції Києва. Зараз таким став і Штайнмаєр – лідер соціал-демократів, який, як сказав публіцист, був символом путінського впливу впродовж останніх 10 – 15 років.

Піонтковський вважає, що німецький президент знімає з себе пропоновану раніше "формулу Штайнмаєра". Тепер це символ пробудження європейської й усієї західної еліти щодо розуміння, хто такий Путін і що зараз вирішують в Україні.

Вирішують не тільки долю України, а й всього вільного світу. І це розуміння прийшло до більшості західних лідерів. Формула "Штайнмаєра-2" – це безумовна підтримка України на фоні російської агресії, – вважає Піонтковський.

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