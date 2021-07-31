Віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначив, що наша держава може зробити такий крок, якщо це буде єдиною умовою для початку врегулювання ситуації на Донбасі.

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Прийняття формули Штайнмаєра

Він повідомив, що для імплементації у законодавство "потрібно всього-на-всього вставити "формулу" в текст закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Останній діє з 2015 року і щороку продовжується.

Немає жодних проблем. Якщо це єдина умова, я впевнений, Україна із задоволенням на неї піде,

– сказав чиновник.

Резніков повідомив нюанс

Олексій Резніков підкреслив: "Нюанс у тому, що раніше в межах нормандської четвірки ухвалили рішення обговорювати це питання у політичній робочій групі ТКГ.

Оскільки, згідно з пунктом 11 "Комплексу заходів з виконання мінських угод", учасники ТКГ повинні проводити відповідні консультації".

І що маємо? Представники Росії та запрошені ними говорять – а нам зараз це не треба, ми вже хочемо цей закон переписати, він нам не подобається,

– розповів віцепрем'єр.

Ця ситуація спровокувала дилему

За словами чиновника, ця ситуація спровокувала дилему: Київ не повинен слухати представників Росії, ввести "формулу" в законодавство. Проте, виникає питання: "Чи не буде це вважатися порушенням мінського комплексу заходів".

Це питання до наших європейських партнерів – якщо ви просите нас імплементувати формулу на рівні глави держави – чи означає це, що потрібно припинити відповідні консультації в ТКГ? Що далі? Що зробить Кремль у відповідь для виконання своєї частини мінських угод? Питання риторичне,

– підсумував він.

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