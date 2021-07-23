Адже 10 пункт Закону про особливості місцевого самоврядування на окупованих територіях Донецької й Луганської областей фактично передбачає виконання цієї формули. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента, речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

До теми Україна має імплементувати формулу Штайнмайєра, – МЗС Німеччини

Арестович прокоментував заяви МЗС Німеччини про формулу Штайнмаєра

"З формулою Штайнмаєра специфічна ситуація", – підкреслив він.

За його словами, вона полягає не в тому, що вибори на Донбасі будуть проведені до того, як російські війська будуть виведені. Саме таким чином це трактує Росія. Вона є технічною формулою імплементації Закону про особливий статус окупованих районів Донбасу. 4 підпункт у 10 пункті документі передбачає:

розведення військ;

виведення і роззброєння всіх іноземних формувань;

створення умов для виборів та їх проведення.

На час виборів цей закон діятиме тимчасово. Після того, як ОБСЄ визнає їхнє проведення чесним і прозорим, він буде діяти на постійній основі.

Особливість формули Штайнмаєра не в тому, щоб вибори проводилися, коли російські війська тут і контролюють кордон. Ні, вона передбачає виведення їх,

– зазначив він.

І пояснив, проблема полягає в імплементації цього особливого статусу на постійній основі. Саме це є предметом постійних суперечок. Тому що українська делегація в ТКГ, фахівці з міжнародного права мають свій погляд. Натомість Росія бачить це питання зовсім інакше.

"Німці дуже добре знають, що пропонують Україні. Адже вони є авторами формули Штайнмаєра. І мовиться саме про особливий статус, а зовсім не про проведення виборів", – підкреслив радник керівника ОП.

Арестович відреагував на слова МЗС Німеччини про війну на Донбасі:

Про формулу Штайнмаєра заявляла і Меркель