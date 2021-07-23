Ведь 10 пункт закона бб особенностях местного самоуправления на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей фактически предусматривает выполнение этой формулы. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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Арестович прокомментировал заявления МИД Германии о формуле Штайнмайера

"С формулой Штайнмайера специфическая ситуация", – подчеркнул он.

По его словам, она заключается не в том, что выборы на Донбассе будут проведены до того, как российские войска будут выведены. Именно таким образом это трактует Россия. Она является технической формулой имплементации закона об особом статусе оккупированных районов Донбасса. 4 подпункт в 10 пункте документа предусматривает:

разведение войск;

вывод и разоружение всех иностранных формирований;

создание условий для выборов и их проведения.

На время выборов этот закон будет действовать временно. После того как ОБСЕ признает их проведение честным и прозрачным, он будет действовать на постоянной основе.

Особенность формулы Штайнмайера не в том, чтобы выборы проводились, когда российские войска здесь и контролируют границу. Нет, она предполагает выведение их,

– отметил он.

И объяснил, проблема заключается в имплементации этого особого статуса на постоянной основе. Именно это является предметом постоянных споров. Потому что украинская делегация в ТКГ, специалисты по международному праву имеют свой взгляд. Однако Россия видит этот вопрос совсем иначе.

"Немцы очень хорошо знают, что предлагают Украине. Ведь они являются авторами формулы Штайнмайера. И речь идет именно об особом статусе, а вовсе не о проведении выборов", – подчеркнул советник руководителя ОП.

Арестович отреагировал на слова МИД Германии о войне на Донбассе:

О формуле Штайнмайера заявляла и Меркель