Така заява з'явилася 22 липня на сайті німецького відомства. У ній мовиться про те, що попри режим припинення вогню на Донбасі, тривають активні бойові дії та зростають втрати.

Зверніть увагу Формулу Штайнмаєра почали критикувати через одне слово, – Резніков

Про що мовиться у заяві

У німецькому МЗС підкреслили, що наприкінці 2019 року були узгоджені додаткові заходи щодо зміцнення режиму тиші. Київ та Москву закликали виконувати свої зобов'язання.

Закликаємо Росію й Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року. Так вдасться домогтися помітних поліпшень для жителів сходу України,

– зазначили у заяві.

Росію просять більше конструктиву щодо вирішення конфлікту – мовиться про відкриття КПВВ, розмінування території й відведення важкого озброєння.

Натомість Україну закликають перенести так звану формулу Штайнмаєра до свого національного законодавства.

Довідка. Згадана формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом ОБСЄ.

У заяві наголосили, що представники ОБСЄ повинні отримати повний доступ до всієї території Донбасу. Й додали, що Німеччина та Франція продовжать роботу довгостроковим врегулюванням конфлікту.

Меркель про формулу Штайнмаєра