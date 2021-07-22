Така заява з'явилася 22 липня на сайті німецького відомства. У ній мовиться про те, що попри режим припинення вогню на Донбасі, тривають активні бойові дії та зростають втрати.
Зверніть увагу Формулу Штайнмаєра почали критикувати через одне слово, – Резніков
Про що мовиться у заяві
У німецькому МЗС підкреслили, що наприкінці 2019 року були узгоджені додаткові заходи щодо зміцнення режиму тиші. Київ та Москву закликали виконувати свої зобов'язання.
Закликаємо Росію й Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року. Так вдасться домогтися помітних поліпшень для жителів сходу України,
– зазначили у заяві.
- Росію просять більше конструктиву щодо вирішення конфлікту – мовиться про відкриття КПВВ, розмінування території й відведення важкого озброєння.
- Натомість Україну закликають перенести так звану формулу Штайнмаєра до свого національного законодавства.
У заяві наголосили, що представники ОБСЄ повинні отримати повний доступ до всієї території Донбасу. Й додали, що Німеччина та Франція продовжать роботу довгостроковим врегулюванням конфлікту.
Меркель про формулу Штайнмаєра
- Напередодні німецька канцлерка Ангела Меркель зустрілася із Зеленським. Вона підкреслила, що формулу Штайнмаєра потрібно закріпити в законодавстві України.
- На її слова відреагував Олексій Арестович – речник української делегації у ТКГ. Він зазначив, що відповідна формула вже фактично прописана у законі.