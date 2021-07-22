Такое заявление появилось 22 июля на сайте немецкого ведомства. В нем говорится о том, что несмотря на режим прекращения огня на Донбассе, идут активные боевые действия и растут потери.
Обратите внимание Формулу Штайнмайера начали критиковать из-за одного слова, – Резников
О чем говорится в заявлении
В немецком МИД подчеркнули, что в конце 2019 года были согласованы дополнительные меры по укреплению режима тишины. Киев и Москву призвали выполнять свои обязательства.
Призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года. Так удастся добиться заметных улучшений для жителей востока Украины,
– отметили в заявлении.
- От России просят больше конструктива касательно решения конфликта – говорится об открытии КПВВ, разминировании территории и отводе тяжелого вооружения.
- Зато Украину призывают перенести так называемую формулу Штайнмайера в свое национальное законодательство.
В заявлении отметили, что представители ОБСЕ должны получить полный доступ ко всей территории Донбасса. И добавили, что Германия и Франция продолжат работу долгосрочным урегулированием конфликта.
Меркель о формуле Штайнмайера
- Накануне немецкий канцлер Ангела Меркель встретилась с Зеленским. Она подчеркнула, что формулу Штайнмайера нужно закрепить в законодательстве Украины.
- На ее слова отреагировал Алексей Арестович – спикер украинской делегации в ТКГ. Он отметил, что соответствующая формула уже фактически прописана в законе.