Советник украинской делегации в ТКГ отметил, что в этом нет необходимости. Поскольку она уже прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

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"Мы благодарны Германии и Франции за разработку кластеров по реализации Минских соглашений. Наши поправки к ним не содержат такой позиции, что сначала в ОРДЛО проводятся выборы, а затем Украине переходит контроль над границей. Все наоборот", – сказал он.

Но парадокс заключается в том, что формула Штайнмайера уже фактически имплементирована в украинское законодательство – она прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятом еще в 2014 году 10 пунктом. Она там есть,

– подчеркнул Алексей Арестович.

Справка. Формула Штайнмайера предусматривает, что Верховная Рада примет новый закон об особом порядке местного самоуправления на территории ОРДЛО. ​Закон вступит в силу в день местных выборов на оккупированных территориях.

Они пройдут лишь после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины.

ОБСЕ должна отметить, что выборы провели в соответствии с международными стандартами.

Встреча Зеленского с Меркель: основное

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Германию встретился с канцлером Ангелой Меркель.

Обсудили нормандский формат, войну на Донбассе, "Северный поток-2", опасность для Украины, формулы Штайнмайера.

Немецкий политик отметила, что страны вместе хотят преодолеть пандемию и пообещала 1,5 миллиона доз вакцины.

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