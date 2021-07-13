Рченик української делегації у ТКГ зазначив, що у цьому немає потреби. Оскільки вона вже прописана у законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

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Імплементовано ще з 2014 року

"Ми вдячні Німеччині та Франції за розробку кластерів щодо реалізації Мінських угод. Наші поправки до них не містять такої позиції, що спершу в ОРДЛО проводяться вибори, а потім Україні переходить контроль над кордоном. Усе навпаки", – сказав він.

Але парадокс полягає в тому, що формулу Штайнмаєра вже фактично імплементовано в українське законодавство – вона прописана у законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", ухваленому ще у 2014 році 10 пунктом. Вона там є,

– наголосив Олексій Арестович.

Довідка. Формула Штайнмаєра передбачає, що Верховна Рада ухвалить новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування на території ОРДЛО. Закон набуде чинності у день місцевих виборів на окупованих територіях.

Вони пройдуть лише після того, як Росія виведе свої війська з території України.

ОБСЄ має зафіксувати: вибори провели відповідно до міжнародних стандартів.

Зустріч Зеленського з Меркель: основне

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Німеччини зустрівся з канцлеркою Ангелою Меркель.

Обговорили нормандський формат, війну на Донбасі, "Північний потік-2", небезпеку для України, формулу Штайнмаєра.

Німецька політикиня зауважила, що країни разом хочуть подолати пандемію та пообіцяла 1,5 мільйона доз вакцини.

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