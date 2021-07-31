Вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметил, что наше государство может сделать такой шаг, если это будет единственным условием для начала урегулирования ситуации на Донбассе.

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Принятие формулы Штайнмайера

Он сообщил, что для имплементации в законодательство "нужно всего-навсего вставить "формулу" в текст закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Последний действует с 2015 года и ежегодно продлевается.

Нет никаких проблем. Если это единственное условие, я уверен, Украина с удовольствием на нее пойдет,

– сказал чиновник.

Резников сообщил нюанс

Алексей Резников подчеркнул: "Нюанс в том, что ранее в рамках нормандской четверки приняли решение обсуждать этот вопрос в политической рабочей группе ТКГ.

Поскольку, согласно пункту 11 "Комплекса мер по выполнению минских соглашений", участники ТКГ должны проводить соответствующие консультации".

И что имеем? Представители России и приглашенные ими говорят – а нам сейчас это не надо, мы уже хотим этот закон переписать, он нам не нравится,

– рассказал вице-премьер.

Эта ситуация спровоцировала дилемму

По словам чиновника, эта ситуация спровоцировала дилемму: Киев не должен слушать представителей России, ввести "формулу" в законодательство. Тем не менее, возникает вопрос: "Не будет ли это считаться нарушением минского комплекса мер".

Это вопрос к нашим европейским партнерам – если вы просите нас имплементировать формулу на уровне главы государства – означает ли это, что нужно прекратить соответствующие консультации в ТКГ? Что дальше? Что сделает Кремль в ответ для выполнение своей части минских соглашений? Вопрос риторический,

– подытожил он.

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