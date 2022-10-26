Про це розповіли на сайті німецького уряду. Відтепер наші захисники мають вже 5 таких реактивних систем залпового вогню.

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Німеччина надала Україні додаткові MARS II та PzH 2000

Уряд Німеччини передав ЗСУ ще 2 реактивні системи залпового вогню MARS II, а також 4 самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 у межах спільного проєкту з Нідерландами. Окрім цього, в пакеті поставок вказана передача двох наземних дронів.

Також Німеччина оновила перелік анонсованої військової допомоги. Зокрема, Україні обіцяють передати:

понад 6 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.

186 тисяч пострілів для гранатометів калібру 40 міліметрів.

Нагадаємо, що про поставку PzH2000 і MARS II повідомляли у федеральному міністерстві оборони Німеччини ще 12 жовтня. Однак тоді не було відомо, скільки саме їх приїде.

"Зустріч формату "Рамштайн" відбувається в особливий час: ракетні удари й часткова мобілізація Росії, псевдореферендуми й контрнаступ України. Координуємо нашу поточну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні передадуть додаткові PzH2000 і MARS II", – мовилося в повідомленні.

Що таке Panzerhaubitze 2000 Це САУ з автоматичною системою заряджання, управління вогнем та сучасною навігацією. Найтехнологічніша у своєму класі гаубиця здійснює 3 постріли за 9 секунд. 15 таких установок вже працюють по російських окупантах. Дальність ураження PzH2000 залежить від типу снаряда і може сягати 67 кілометрів. Гаубиця доправляє їх точно в ціль за GPS-локацією.

Коротко про РСЗВ MARS II

MARS II – це німецька реактивна система залпового вогню, яку прийняли на озброєння ще в 1990 році. Фактично установка є ліцензійною копією американської M270 MLRS, але має допрацювання.

Максимальна дальність ураження цілей становить 45 – 70 кілометрів. Вона залежить від боєприпасів, які застосовують.

Система складається з пускової установки, бойової машини піхоти Bradley, некерованих ракет, апаратури керування вогнем та транспортної машини.

Своєю чергою, артилерійська частина РСЗВ Mars складається з двох одноразових контейнерів, які встановлені на гусеничному шасі.

У кабіні екіпажу мають перебувати троє людей – командир, водій та навідник. Там є система колективного захисту від зброї масового ураження.

Час перезаряджання становить 5 хвилин, а для підготовки до пострілу в бойовій позиції потрібно 2 хвилини.

РСЗВ успішно знищує скупчення живої сили та техніки противника, артилерійські батареї, засоби ППО, командні пункти тощо.

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