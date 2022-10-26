Об этом рассказали на сайте немецкого правительства. Теперь наши защитники имеют уже 5 таких реактивных систем залпового огня.
Интересно Какой военной помощи следует ожидать от Германии прежде всего: ответ Defence Express
Германия предоставила Украине дополнительные MARS II и PzH 2000
Правительство Германии передало ВСУ еще 2 реактивных системы залпового огня MARS II, а также 4 самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 в рамках совместного проекта с Нидерландами. Кроме этого, в пакете поставок указана передача двух наземных дронов.
Также Германия обновила список анонсированной военной помощи. В частности, Украине обещают передать:
- более 6 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.
- 186 тысяч выстрелов для гранатометов калибра 40 миллиметров.
Напомним, что о поставке PzH2000 и MARS II сообщалось в федеральном министерстве обороны Германии еще 12 октября. Однако тогда не было известно сколько именно их приедет.
"Встреча формата "Рамштайн" проходит в особое время: ракетные удары и частичная мобилизация России, псевдореферендумы и контрнаступление Украины. Координируем нашу текущую поддержку. В ближайшие несколько недель Украине передадут дополнительные PzH2000 и MARS II", – говорилось в сообщении.
Что такое Panzerhaubitze 2000Это САУ с автоматической системой подзарядки, управления огнем и современной навигацией. Самая технологичная в своем классе гаубица производит 3 выстрела за 9 секунд. 15 таких установок уже работают по российским оккупантам. Дальность поражения PzH2000 зависит от типа снаряда и может достигать 67 км. Гаубица доставляет их точно в цель по GPS-локации.
Кратко о РСЗО MARS II
MARS II – это немецкая реактивная система залпового огня, принятая на вооружение еще в 1990 году. Фактически установка является лицензионной копией американской M270 MLRS, но имеет доработку.
- Максимальная дальность поражения целей составляет 45 – 70 км. Она зависит от применяемых боеприпасов.
- Система состоит из пусковой установки, боевой машины пехоты Bradley, неуправляемых ракет, аппаратуры управления огнем и транспортной машины.
- В свою очередь, артиллерийская часть РСЗО Mars состоит из двух одноразовых контейнеров, установленных на гусеничном шасси.
- В кабине экипажа должны находиться три человека – командир, водитель и наводчик. Там есть система коллективной защиты от оружия массового поражения.
- Время перезарядки составляет 5 минут, а для подготовки к выстрелу в боевой позиции нужно 2 минуты.
РСЗО успешно уничтожает скопления живой силы и техники противника, артиллерийские батареи, средства ПВО, командные пункты и т.д.
Следует посмотреть – Германия требует дать еще больше оружия для Украины: видео