Відповідну інформацію повідомила 15 листопада міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. А нещодавно країна знову передала потужний пакет військової допомоги для ЗСУ.
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Скільки бійців ЗСУ навчатиме Німеччина
У Міноборони Німеччини розповіли про подальші кроки щодо підтримки України. Зокрема, міністерка Крістіне Ламбрехт підтвердила в Брюсселі, що:
- до 5 тисяч українських солдатів пройдуть навчання в Німеччині до червня 2023 року;
- країна створить центр технічного обслуговування у Словаччині, який почне роботу негайно.
Ми досягли домовленості, і робота може початися негайно, щоб усе обладнання, яке було поставлено (Києву – 24 канал), можна було відремонтувати після виходу (зброї – 24 канал) з бою,
– сказала Ламбрехт.
За даними Reuters, міністерка розповіла про це 15 листопада в Брюсселі, куди прибула, щоб зустрітись з міністрами оборони країн Євросоюзу.
Крістіне Ламбрехт додала, що увагу приділять гаубицям Panzerhaubitze 2000, проте деталей не розповіла.
Як в ЄС навчатимуть бійців ЗСУ
- Буквально 14 листопада Рада ЄС заявила, що офіційно почали тренувальну місію військових Збройних Сил України. Її бюджет на 2 роки – 106 мільйонів євро.
- Спочатку навчання пройдуть 15 тисяч наших бійців. Очолить місію польський генерал, командувач 11-ї Люблінської бронекавалерійської дивізії Пьотр Тритек. Одне з оперативних командувань буде в польській Новій Дембі у Підкарпатському воєводстві.
- Натомість Угорщина й надалі дотримується проросійських поглядів. Зокрема, угорський голова МЗС Сійярто пригадав, що його країна не братиме участі у тренувальній місії для бійців ЗСУ та не буде її фінансувати. Під час голосування Будапешт утримався.
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