З Німеччини до України направлено додатковий пакет військової допомоги, до якого увійшло 18 розвідувальних безпілотників. Також до пакету допомогли увійшли 4 антидронові сенсори та апарати РЕБ.
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Скільки безпілотників отримає Україна
Про пакет військової допомоги Україні німецький уряд оголосив 9 листопада. Кім раніше відомої допомоги, Німеччина відправила Києву:
- 30 бронемашин Dingo;
- ракети для Iris-T SLM;
- 18 розвідувальних дронів;
- 5 тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh;
- вантажопідйомник (раніше було передано дві одиниці).
Інформацію про передачу розвідувальних дронів підтвердили в ГУР МО.