З Німеччини до України направлено додатковий пакет військової допомоги, до якого увійшло 18 розвідувальних безпілотників. Також до пакету допомогли увійшли 4 антидронові сенсори та апарати РЕБ.

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Скільки безпілотників отримає Україна

Про пакет військової допомоги Україні німецький уряд оголосив 9 листопада. Кім раніше відомої допомоги, Німеччина відправила Києву:

30 бронемашин Dingo;

ракети для Iris-T SLM;

18 розвідувальних дронів;

5 тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh;

вантажопідйомник (раніше було передано дві одиниці).

Інформацію про передачу розвідувальних дронів підтвердили в ГУР МО.