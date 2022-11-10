Про це інформує The Wall Street Journal, видання посилається на власні джерела. Там зазначають, що Київ залишиться без озброєння, яке просив протягом багатьох місяців в США.

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Уникають ескалації

Пентагон відхилив запит, побоюючись, що надання безпілотників Gray Eagle MQ-1C може призвести до ескалації конфлікту і дати сигнал Москві, що США надають зброю, яка може бути націлена на позиції на території Росії,

– повідомляють журналісти.

Представник компанії General Atomics, яка виробляє "Сірий орел", підтвердив, що компанія була поінформована про рішення. Однак там відмовилися коментувати ситуацію далі. Представники Пентагону також ще не дали свій коментар.

Які переваги безпілотників Gray Eagle MQ-1C

Члени Конгресу від обох партій підштовхували адміністрацію до надання Україні середньовисотних озброєних безпілотників, які можуть літати понад 24 години. У вересневому листі 17 законодавців закликали адміністрацію прискорити процес розгляду питання про надання Gray Eagle MQ-1C.

Відмова надати Україні озброєні безпілотники ускладнює захист цивільного населення та інфраструктури, які Росія атакувала протягом всієї війни, наголошують правозахисники.

Чи знизиться допомога від США після виборів до Конгресу

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю 24 каналу розповів, чи продовжать США підтримувати Україну після проміжних виборів.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк нещодавно наголосив, що Україна перетворилася на новий символ демократії й боротьби з авторитаризмом, що впливатиме на майбутні рішення у Вашингтоні.

На його думку, на сьогодні немає жодних ризиків того, що США перестануть бути провідним гравцем світової політики. Тому він переконаний, що "стояти поруч з Україною – це й означає бути лідером", який приймає ключові рішення.

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