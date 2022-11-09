Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю 24 каналу напередодні виборів наголосив, що США продовжать підтримувати Україну.
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США важливо й надалі підтримувати Україну
Генерал США наголосив, що 70% американців наполягають на продовженні підтримки України.
Зауважимо, що інтерв'ю з Ходжесом записане 4 листопада. Тоді військовий зазначив, що на довиборах до Конгресу будуть ті, хто поставить під сумнів допомогу США.
За словами Ходжеса, Конгрес матиме право тиснути на Адміністрацію президента з вимогою пояснити, навіщо це все відбувається і яка мета цієї підтримки.
Однак, генерал переконаний, що більшість членів Конгресу підтримують допомогу, зважаючи на те, скільки коштів США виділяє Україні.
Інтерв'ю з Беном Ходжесом: дивіться відео
Президент добре пояснює, чому це важливо не лише для України, а й для безпеки та стабільності Європи та для нашої економічної безпеки та процвітання. Так само як і те, що НАТО не буде втягнуте в цю ситуацію, коли ми будемо змушені відреагувати. А ще тому, що за ситуацією спостерігає Китай,
– зауважив генерал США.
Також Ходжес додав, що якщо китайці побачать, що у США не можуть спільно діяти проти Росії, то в них автоматично розв'яжуться руки в Тихому океані. І речі абсолютно ясні для більшості політиків, підкреслив генерал.
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Коротко, що треба знати про довибори у США
- 8 листопада у США пройшли вибори до двох палат парламенту. Станом на 11:00 9 листопада демократи мають 48 місць у Сенаті, республіканці – 48.
- Натомість у Палаті представників – демократи мають 178 місць, а республіканці – 198.
- Лідер Республіканської партії у Палаті представників США Кевін Маккарті перед виборами заявив, що підтримує нашу державу. Втім, якщо він стане спікером, його колеги будуть вимагати в України значно більшої підзвітності стосовно постачання зброї.
- Зауважимо, що лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав Байдена збільшити постачання зброї до України.
- Тим часом республіканка Марджорі Тейлор Ґрін заявила, що наша держава більше не отримає допомоги, якщо її партія переможе на виборах. На думку політолога Валерія Димова проблема не у самій Ґрін, а у тій частині партії, до якої вона належить. Річ у тім, що група республіканців активно підтримують експрезидента США Дональда Трампа, який має досить-таки проросійську позицію.
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